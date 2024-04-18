الفنان صلاح بجاتو عن مشاركته في مسلسل الحشاشين: منة القيعي هي من رشحتني

عبر الفنان الشاب صلاح بجاتو، عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية حول نجاح شخصية «شكيب الطيب» في مسلسل الحشاشين، مشيرا إلى أن الشاعرة منة القيعي هي من رشحته للمخرج بيتر ميمي في البداية لتلحين وغناء رباعيات المسلسل التي كتبتها، ومنها رباعية «أحمل قلبي بيدي» في المشهد الشهير لقتل المؤذن والد يحيى ضمن أحداث المسلسل.

صلاح بجاتو: غنائي وتمثيلي في الحشاشين جاء بالصدفة

وأضاف بجاتو في تصريحات صحفية، «بيتر ميمي قالي خد الموسيقى من الموسيقار أمين أبو حافة وأعطاني بعض الكلمات لإضافتها في غناء الموسيقى التصويرية لمشهد النهاية لحسن الصباح، وغنتهم باللهجة المصرية والإيرانية لأول مرة».

صلاح بجاتو يتحدث عن دوره في مسلسل الحشاشين

وكشف بجاتو عن دوره بالعمل الذي جاء بطلب من المخرج بيتر ميمي لمشهد واحد فقط وهو «أغنية المعسكر»، مضيفًا أن «أهم المشاهد المؤثرة هو مشهد إعدام يحيى ومشهد الخناقة مع الإمام الغزالي».