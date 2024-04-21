سارة الشامي تكشف لـ«الوطن» سبب بكائها طوال أحداث مسلسل الحشاشين

أعربت الفنانة سارة الشامي، عن سعادتها بردود الأفعال القوية ونجاح مسلسل الحشاشين، فضلا عن شخصية نورهان التي قدمتها خلال الأحداث، مشيرة إلى أن الدور كان صعبا ومرهقا، لأن الشخصية مركبة، وتحمل مشاعر متعددة، مثل تركها بيت والدها، والبحث عن حبيبها، ومرحلة اختطافها وبيعها جارية لدى جماعة حسن الصباح، وغيرها من الأحداث المهمة.

سارة الشامي: تعلمت ركوب الخيل من أجل الحشاشين

أوضحت سارة الشامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تدربت على ركوب الخيل من أجل مشاهدها في المسلسل، التي استغرقت نحو شهرين، إلى جانب تدريبها على المشاهد القتالية، لافتة إلى أنها أحبت ركوب الخيل بسبب الحشاشين.

سارة الشامي: واجهت تحديات في مسلسل الحشاشين

أشارت «الشامي» إلى أن شخصيتها في مسلسل الحشاشين كانت تبكي بشكل مستمر، بسبب قلة حيلتها، والبحث عن أي وسيلة للوصول إلى حبيبها يحيى الذي جسده الفنان أحمد عبدالوهاب، لافتة إلى أن «نورهان» كانت تبكي طوال الأحداث، لأنها تواجه واقعا مريرا من تهديد بالقتل، وتجبرها الأحداث علي الزواج من شخص غير حبيبها، فتضطر للهروب من واقع أليم، لآخر أكثر مرارًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

شارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، عددا كبيرا من الفنانين، في مقدمتهم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، أحمد عيد، عمر الشناوي، سارة الشامي، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمي، وتأليف عبدالرحيم كمال.