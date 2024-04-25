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«الوطن» تكرم الفنانة كارولين عزمي بعد نجاحها في مسلسل حق عرب

كتب:

ياسمين محمود
تصوير:

محمد مصطفى
02:46 ص | الخميس 25 أبريل 2024
تكريم كارولين عزمي

تكريم كارولين عزمي

كرمت جريدة «الوطن» الفنانة كارولين عزمي، بعد نجاحها الكبير بشخصية «أنغام» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «حق عرب»، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2024.

وتحدثت كارولين خلال الندوة التي أدارها الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن بالجريدة، وبحضور عدد من محرري القسم، عن ردود الفعل التي تلقتها عن تجسيدها للشخصية، وأوضحت الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، بالإضافة إلى تقييمها لتجربة تعاونها لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي.

كما تحدثت عن مشاهد ضربها على أيدي الفنان رياض الخولي، الذي جسد دور والدها بالأحداث، مؤكدة أنها تشرفت بالوقوف أمام قامة فنية كبيرة مثله، وكذلك الحال بالنسبة للفنانة وفاء عامر.

وشارك في بطولة مسلسل «حق عرب» دينا فؤاد، سلوى عثمان، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، أحمد عبدالله، أحمد صيام، تامر شلتوت وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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