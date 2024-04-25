كولومبوس الأمريكي يفوز على مونتيري في ذهاب نصف نهائي أبطال الكونكاكاف

فاز كولومبوس كرو الأمريكي على نظيره مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 على ملعب «لوور دوت كوم فليد» بأوهايو الأمريكية، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وافتتح كوتشو هيرنانديز، لاعب كولومبوس كرو، التسجيل في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء من أسيست من زميله جاسين راسل روي، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لحارس مونتيري.

‘Cucho’ Hernández opens up the score! ???? pic.twitter.com/xkhBMToOTV — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 25, 2024

وفي الدقيقة 58، سجل ماكسيميليانو ميزا، لاعب مونتيري المكسيكي، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء من أسيست من زميله خيسوس جالاردو، لتسكن الكرة منتصف شباك كولومبوس كرو الأمريكي.

وشهدت الدقيقة 72، إحراز جايسين راسل رو، لاعب كولومبوس كرو، الهدف الثاني لفريقه برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من شون زوادزكي، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لمرمى مونتيري.

موعد مباراة العودة بين مونتيري وكولومبوس كرو الأمريكي

ويستضيف مونتيري المكسيكي، نظيره كولومبوس الأمريكي على ملعب «بي بي في أيه» في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس أبطال الكونكاكاف، يوم الخميس المقبل.