بمشاركة ميسي.. إنترميامي يودع كأس أبطال الكونكاكاف بخماسية

ودع إنترميامي الأمريكي بمشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز، بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بخسارته أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 1-3، على ملعب في إياب ربع نهائي المسابقة، ليخرج من البطولة بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل اثنين.

أهداف مونتيري المكسيكي

وسجل أهداف مونتيري المكسيكي كل من براندون فاسكيز، جيرمان بيرتيرام، وخيسوس جالاردو في الدقائق 31، 58، و64 على التوالي، بينما أحرز هدف إنترميامي الوحيد اللاعب دييجو جوميز في الدقيقة 85 من أسيست من ليونيل ميسي.

طرد جوردي ألبا

وشهد اللقاء، إشهار حكم اللقاء، البطاقة الحمراء بوجه جوردي ألبا لاعب إنترميامي الأمريكي، لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني، لارتكابه خطأ ضد خيسوس جالاردو، لاعب مونتيري في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، حجز مونتيري المكسيكي، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، وسيواجه كولومبوس كرو الأمريكي، الذي أطاح بدوره بنظيره تيجريس يونال المكسيكي، بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب تعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة إياب دور ربع النهائي على على ملعب «يونيفرسيتاريو».