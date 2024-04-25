13 هدفا.. نتائج اليوم الثاني من الجولة الثالثة لبطولة «سود أمريكانا»

انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة «سود أمريكانا»، صباح اليوم، بفوز سبورتيفو أميليانو البارجوياني على نظيره ديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي، برباعية نظيفة على ملعب «بريجيدو إيريارتي»، ضمن مباريات المجموعة الخامسة للمسابقة.

وشهد اليوم الثاني من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة «سود أمريكانا»، تسجيل 13 هدفا في 5 مباريات.

وكان اليوم الأول، من الجولة ذاتها شهد تسجيل 8 أهداف فقط خلال 5 مباريات.

فوز براجانتينو البرازيلي على لوكوينو البارجوياني

ونرصد نتائج مباريات اليوم الثاني من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة «سود أمريكانا»:

-فوز براجانتينو البرازيلي على نظيره سبورتيفو لوكوينو البارجوياني بنتيجة 2-1 على ملعب «نابي أبي شديد»، ضمن مباريات اليوم الثاني بالجولة الثالثة للمجموعة الثامنة في بطولة«سود أمريكانا» وسجل أهداف اللقاء كل من تياجو بورباس وجوستافينيو في الدقيقتين 28، 47 على التوالي، فيما سجل مارسيلو فيريرا هدف لوكوينوو، في الدقيقة 76.

-خسارة دانوبيو الأوروجوياني أمام أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب مادسون في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة التي استضافها على ملعب «سنتيناريو»، ضمن مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة «سود أمريكانا».

-خسارة كوكيمبو أونيدو التشيلي أمام راسينج الأرجنتيني بنتيحة 1-2 على ملعب «فرانسيسكو سانشيز روموروسو»، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في بطولة «سود أمريكانا»، وأحرز أهداف راسينج كل من سنتياجو سولاري وأدريان مارتينيز في الدقيقتين 10 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على التوالي، فيما سجل جابرييل أرياس لاعب، راسينج هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

-خسارة ريال تومايابو البوليفي أمام بيلجرانو الأرجنتيني بهدفين نظيفين على ملعب رامون تاهويتشي أجيليرا، بالمجموعة الثالثة، وأحرز هدفا اللقاء كل من فاكوندو لينسيوني وماتياس مارين في الدقيقتين 17، 83 على التوالي من عمر المباراة التي شهدت طرد نيكولاس ميريانو، لاعب الفريق الأرجنتيني في الدقيقة 28.