الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول بـ20 جنيها

توافد عشرات الأسر والمواطنيين على شاطئ العائلات في الغردقة منذ صباح اليوم الخميس، هروبا من الطقس الحار والارتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية تزامنا مع نهاية الأسبوع واعتبار اليوم إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

توافد على شاطئ العائلات

وقال أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» توافد المواطنين على شاطيء العائلات، وهو أحد أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار اليوم الخميس مع نهاية الأسبوع.

شاطئ العائلات بأجر رمزي

وأضاف أن شاطئ العائلات بالغردقة والمعروف باسم شاطئ 4 سابقا، هو أحد أكبر الشواطئ العامة في مدينة الغردقة ويتبع محافظة البحر الأحمر، والدخول بأسعار رمزية مقابل 20 جنيها للفرد ومجانا للأطفال.

شاطئ العائلات

وأوضح أنّ الشاطئ يمتد إلى مسافة 400 متر، وجرى إنشاؤه بتكلفة 60 مليون جنيه لخلق متنفس ترفيهي المواطنين، ويضم كافتريات ومطاعم عالمية ودورات مياه ومنطقة ألعاب للأطفال وجراج سيارات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومغطى بكاميرات مراقبة ومصمم على أحدث الشواطئ العالمية.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، حذرت المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب المياه والعصائر الطازجة.