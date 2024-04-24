طقس مشمس وأمواج هادئة.. الرحلات البحرية تنتعش في الغردقة

انطلقت المراكب السياحية من شواطئ الغردقة في رحلات بحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية، اليوم الأربعاء، تزامنا مع حالة الطقس الحار في الغردقة وحالة البحر التي تسمى بـ«البساط» وهي هدوء الأمواج وسكون حركة الرياح، ليعود الإقبال على الرحلات البحرية مرة أخرى مع بداية فصل الربيع.

الرحلات البحرية تنطلق من شواطئ الغردقة

أشار أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بمدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرحلات البحرية التي انطلقت من شواطئ الغردقة اليوم تقصد الجزر والمحميات الطبيعية ومناطق الغوص.

طقس الغردقة

وأكد أحمد أن الطقس الحار دفع السياح إلى الهروب إلى البحر لتخفيف حدة درجات الحراة، فضلا عن حالة البحر الهادئة التي تسمى بـ«بساط» التي تساعد على الاستمتاع بالسباحة والغطس والسنوركلينج، لافتاً إلى أن أكثر الجزر الجاذبة للرحلات البحرية هي جزيرة الجفتون وتنطلق إليها المراكب السياحية صباحا وتعود الساعة 3 مساء.