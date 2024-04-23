تعديل مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، تغيير مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق السكنية بمدينة الغردقة نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات، والتنبيه على المواطنين الالتزام بمواعيد الضخ الجديدة لحين إصلاح الكسر.

مواعيد ضخ المياه في الغردقة

وكشف بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بأن مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق كالتالي:

منطقة الحجاز والنجدة والسلام والصالات المغطاة وأبو عشرة والعلام والروضة والأحياء ومبارك 7 يكون اليوم الثلاثاء

منطقة حفر الباطن والكوثر والهضبة وطريق فلفة يوم الأربعاء

منطقة المدارس وأبو العباس وشيري والتدريب وستار فيش والهلال يوم الخميس

منطقة الإنتر ومجاويش والقري يكون يوم الجمعة

شركة مياه البحر الأحمر

ومن جانبه تفقد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر محطات تحلية المياه بمدن الجنوب والمأخذ البحري بمدينة مرسى علم و محطة تحلية حماطه ومحطات تحلية حلايب وشلاتين وابورماد موجها بضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة و باجراءات السلامه والصحة المهنية طبقا للمعايير الدولية