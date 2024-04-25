الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات: مصر تشهد تطورا في الرعاية الصحية

استقبل رونالد لافاتار الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وسارة بريزي مدير الشراكات في الاتحاد، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في زيارة لأكبر مستشفيات سويسرا، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدولية للشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة بجنيف، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف لتبادل الخبرات

وأُجريت زيارة ميدانية إلى مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، والتي تعد من أكبر خمس مستشفيات جامعية في سويسرا، وواحدة من أكبر مستشفيات أوروبا، لتفقد الأقسام المختلفة في المستشفيات بما في ذلك مستشفى صحة المرأة، ومستشفى الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والجراحات الدقيقة المختلفة في المستشفيات، وذلك برفقة كارين مارتينيز، مدير التعاون الدولي في مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، وصوفي ميسر، مدير الاستدامة الصحية بالمجموعة.

كما شملت الزيارة تفقد السبكي الأقسام المختلفة في مستشفى لا تور، أكبر مستشفى خاص بجنيف، وأهمها أقسام الطب الرياضي وجراحات العظام والأورام وطب السمنة، مع الاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وذلك برفقة مهدي بنسودة نائبًا عن مدير المستشفى، وأمين بركات، مدير التعاون الدولي في المستشفى.

تطوير خدمات الرعاية الصحية يعد من الأولويات الرئيسية

وأعلن السبكي أنَّه تمّ التوصل خلال الزيارة إلى اتفاقية لتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، بهدف تبادل الخبرات وتدريب القوى البشرية وبرامج المعايشة والتوأمة، مؤكّدًا أهمية تطوير خدمات صحة المرأة بالتعاون مع مجموعة مستشفيات جامعة جنيف، ودمج خدمات الصحة العقلية والنفسية بشكل متكامل ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذًا لإحدى توصيات الحوار الوطني.

وأضاف السبكي، أنَّه تمّ التوصل أيضًا إلى اتفاقية لتوقيع بروتوكول مع مستشفى لا تور وبرنامج توأمة لنقل الخبرات والتشغيل لمستشفى الطب الرياضي والتأهيل المزمع افتتاحها قريبًا في مصر بمحافظة الإسماعيلية.

وأكّد أنَّ استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية يعد من الأولويات الرئيسية، بهدف بناء نظام رعاية صحية يلبي كافة احتياجات وتطلعات المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أنَّ هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في تعزيز التعاونات الدولية بهدف تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية على المستوى العالمي.

وأجرى رئيس هيئة الرعاية الصحية مباحثات مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات حول آخر مستجدات الأخبار والتطورات في مجلس محافظي الاتحاد كممثل لقارة أفريقيا والشرق الأوسط في مجلس المحافظين، كما ناقشا سويًا التحضيرات النهائية لانعقاد المنتدى العالمي للمستشفيات في البرازيل في سبتمبر المقبل.

وأكّد السبكي أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات، وتمثيل هيئة الرعاية لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مجلس محافظي الاتحاد لدعم ومساندة الاتحاد في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في دول القارة والمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهد والعمل نحو وصول منظومة الرعاية الصحية في مصر إلى مرحلة العالمية، وتقديم الدعم الكامل والمساندة للأشقاء.

ولفت السبكي إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع الحيوي والمهم، وأن تمثيل مصر لأفريقيا والشرق الأوسط في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات تنعكس نتائجه في ثقة العالم المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح في منافستها للمراكز الطبية العالمية.

وأكّد الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات أنَّ مصر تشهد تطور في الرعاية الصحية من أكبر التطورات على مستوى العالم، بما يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية، مُثمنًا هذه الزيارة، مؤكّدًا أنَّه أحد أدوار الاتحاد هو نقل التجارب الناجحة للجميع من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين مستشفيات العالم، وتعزيز الشراكات الدولية التي تعمل على التحسين والتواصل المستمر وتناقل الخبرات العالمية.