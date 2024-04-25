بدء التوقيت الصيفي 2024.. تغيير الساعة في مصر الليلة

في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، صباح الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر، يتم تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024، حاملاً في طياته مجموعة من المزايا التي تعود على المواطن، أولاً ترشيد الاستهلاك خاصة للكهرباء والطاقة.

تغيير الساعة في مصر

وقال المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون الخرائط بالهيئة العامة للمساحة، إن تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024 سيكون مساء اليوم الخميس الذي يليه مباشرة صباح الجمعة، وفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية الخاص بالتوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، أي في تمام الساعة 12 في منتصف الليل.

وفي سياق متصل، بدأت عدد من المؤسسات الحيوية الاستعداد لبدء التوقيت الصيفي 2024، إذ أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه اعتبارا من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي، نظرا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

مواعيد رحلات الطيران وفق التوقيت الصيفي

ووجهت مجموعة من النصائح للركاب، منها ضرورة مراجعة الحجوزات والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، كما شددت على التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات، مُحددة أكثر من وسيلة لمراجعة الحجوزات والرد على جميع الاستفسارات وهي الآتي:

- الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول

- الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الرقم الأرضي 090070000

- الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الرقم الدولي 97142306666+

- الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الرقم الدولي 966122297777+

- زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

- الذهاب إلى أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

- الذهاب إلى الوكيل السياحي

الامتحانات والتوقيت الصيفي

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي، مؤكدة على عدم وجود أى تعديل في جداول مواعيد امتحانات آخر العام سواء امتحانات صفوف النقل أو امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات.

وأكدت المديرية، أنه سيجري تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الواحدة بدلا من الثانية عشر، ويستمر وفقا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023.