حددت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، المستشفيات المعتمدة لإصدار التقارير الطبية لكارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر كثير من الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، منها على سبيل المثال وليس الحصر الحصول على الأجهزة التعويضية والتعليمية المناسبة للطلاب، والحصول على شقة ضمن 5% من الوحدات السكنية التي توفرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأصحاب الهمم.

المستشفيات المعتمدة لإصدار التقارير الطبية

تستعرض «الوطن» في إطار دورها الخدمي، المستشفيات المعتمدة لإصدار التقارير الطبية لكارت الخدمات المتكاملة، وهي كالآتي:

- مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

- الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

- المستشفيات الجامعية والتعليمية.

- المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

- المستشفيات الخاصة.

- المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة.

- المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية.

الفئات المستفيدة من كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارتا التضامن والصحة أيضا، الإعاقات التي يحق لأصحاب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي كالآتي:

- الإعاقة السمعية.

- الإعاقة البصرية.

- الإعاقة الحركية.

- اضطراب طيف توحد.

- الإعاقة السمع بصرية.

- الإعاقة الذهنية.

- اضطراب صعوبات التعلم.

- اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

- اضطراب التواصل.

- أمراض القلب.

- أمراض الدم.

- الاضطراب النفسي والانفعالي.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

وعند الاستعلام عن موعد الكشف الطبي، تظهر في خانة النتيجة أكثر من حالة، وهي:

البيانات الأساسية:

هنا يجب على المتقدم الذهاب في التاريخ والوقت المُحدد لإجراء الكشف الطبي

غير مستوفي الأوراق:

هنا يجب تجهيز الأبحاث والإشاعات المطلوبة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي.

تم الكشف:

هنا تعني أنه تم الكشف الطبى وجارى مراجعة الأوراق واعتمادها.

إعادة عرض:

هنا يجب الذهاب إلى اللجنة التي أجرت الكشف الطبي لاستكمال بعض الفحوصات.

مرتجع إلى اللجنة:

هنا يجب الذهاب إلى اللجنة التي أجرت الكشف الطبي لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم.

تم تحويل الطلب للتضامن:

هنا يعني أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بالمتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تبدأ في الإجراءات النهائية الخاصة باستخراج الكارت.