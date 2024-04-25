مواقيت الصلاة الجديدة في جميع المحافظات عقب تغيير التوقيت الصيفي

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وتقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وبذلك تتغير مواقيت الصلاة في جميع المحافظات بعد تطبيق التوقيت الصيفي، إذ يستعرض التقرير التالي مواقيت الصلاة الجديدة في كافة المحافظات.

مواقيت الصلاة الجديدة في كافة المحافظات

ومع بدء تطبيق التوقيت الصيفي خلال ساعات، أخطرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين في المساجد بمواقيت الصلاة الجديدة في كل المحافظات والتي تأتي كالتالي:

مواقيت الصلاة الجديدة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:43 ص.

موعد صلاة الظهر 12:53 ص.

موعد صلاة العصر 29: 4 م.

موعد صلاة المغرب 7:29 م.

موعد صلاة العشاء 8:52 م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:44 ص.

موعد صلاة الظهر 12:57 م.

موعد صلاة العصر 4:35 م.

موعد صلاة المغرب 7:35 م.

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:37 م.

موعد صلاة الظهر 12:49 م.

موعد صلاة العصر 4:26 م.

موعد صلاة المغرب 7:26 م.

موعد صلاة العشاء 8:49 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36 ص.

وقت صلاة الظهر 12:40م.

وعد صلاة العصر 4:14 م.

وقت صلاة المغرب 7:15 م.

موقت صلاة العشاء 8:35 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:49 ص.

موعد صلاة الظهر 12:47 ص.

موعد صلاة العصر 15: 4 م.

وعد صلاة المغرب 7:18 م.

موعد صلاة العشاء 8:35 م.

وجاءت مواقيت الصلاة الجديدة بعد تطبيق التوقيت الصيفي في باقي المحافظات كالتالي:

متى يتم تغيير التوقيت الصيفي في مصر

ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي، وتقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي

يتمّ تقديم الساعات بمقدار ساعة واحدة في التوقيت الصيفي عن التوقيت الشتوي، وذلك للاستفادة بشكل أفضل من ضوء النهار خلال ساعات العمل في الخارج؛ للحفاظ على الطاقة وترشيدها، وفقًا لموقع «date and time».