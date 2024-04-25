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مع قرب تطبيق التوقيت الصيفي.. هل تتغير مواقيت الصلاة؟

كتب:

محمد أباظة
08:52 ص | الخميس 25 أبريل 2024
التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي

ساعات، وتبدأ الحكومة في تطبيق التوقيت الصيفي، إذ يجرى تقديم الساعة 60 دقيقة، اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ومع اقتراب موعد التوقيت الصيفي، يسأل الكثيرون: هل ستتغير مواقيت الصلاة؟..هو ما حسمته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية. 

تغيير الساعة بالتوقيت الصيفي والشتوي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن تغيير التوقيت الصيفي والشتوي من الأمور التي يتخذ فيها القرار من أولي الأمر، وفقا للمصلحة العامة. 

وأضاف جمعة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، إنه بالطبيعي تختلف مواقيت الصلاة بدقة من مكان إلى آخر، وتعلن الدولة على مواعيدها، عبر عدة وسائل. 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.