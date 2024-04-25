مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف جدول تشغيل جميع الخطوط

حددت وزارة النقل، مواعيد مترو الأنفاق، وفق التوقيت الصيفي، والمقرر تطبيقه في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليلة اليوم، صباح يوم الجمعة، الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، موضحة أن جداول التشغيل موزعة على جميع المحطات، وجرى التنبيه بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن تقاطر القطارات.

مواعيد الخط الثالث للمترو

وقالت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إنه يجرى تطبيق المواعيد الجديدة للمترو، اعتبارا من صباح الجمعة الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، مؤكدة أن موظفي الخط على استعداد تام بالعمل وفق المواعيد الجديدة في كل المحطات.

وأضافت الشركة في تقرير لها، أن مواعيد المترو وفق التوقيت الصيفي تبدأ من الساعة الخامسة صباحا، وتستمر حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مؤكدة أن جميع المحطات مُجهزة بأفضل الخدمات لجمهور الركاب، ويجرى صيانة القطارات بصفة مستمرة.

مواعيد الخطين الأول والثاني

أما بالنسبة للخطين الأول والثاني للمترو، تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا والساعة 12:30 صباحا، من محطة المرج الجديدة، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.

ويجرى مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا، وينتهى تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا، كما جرى الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.