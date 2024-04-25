بسمة: المخرج يسري نصرالله أول من آمن بموهبتي

أعربت الفنانة بسمة عن سعادتها بردود الفعل على مسلسل مسار إجباري، والذي جمعها مع الفنانة صابرين في الموسم الرمضاني 2024، مشيرة إليى أن المسلسل نال إشادة واسعة من الجمهور والنقاد وعدد من الصناع على حد سواء، بينهم المخرج الكبير يسري نصرالله، والذي سبق وتعاونت معه الفنانة في بداية مشوارها الفني.

رسالة بسمة للمخرج يسري نصرالله

وأضافت بسمة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المخرج يسري نصرالله أول من آمن بموهبتها وأعطى لها فرصة الوقوف أمام الكاميرا من خلال فيلم المدينة عام 2000، موجهة رسالة خاصة له قائلة: «أشكرك لأنك عرفتني طريق الشغف بتاعي في وقت مكنتش عارفة إيه اللي أنا عايزاة في حياتي، وإيه اللي هحبه ومكنتش متخيلة ‘ني هحب مهنة التمثيل للدرجة دي».

إشادة المخرج يسري نصر الله بمسلسل مسار إجباري

وكان المخرج يسري نصرالله أشاد بتجربة مسلسل مسار إجباري فى الموسم الرمضاني من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : «بسمة وصابرين وعصام عمر وأحمد داش فى أحلى حالتهم لحد دلوقتي مسار اجباري عاجبني جدا برافو نادين خان وكل اللى ساهموا فى المسلسل».

وشارك فى بطولة مسلسل مسار اجباري عدد كبير من الفنانين وهم بسمة، صابرين، أحمد داش، عصام عمر، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، مي الغيطي، وعدد آخر من الفنانين من اخراج نادين خان، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز.