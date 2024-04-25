سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. «انخفض 160 جنيها في 3 أيام»

تراجعت أسعار الذهب نحو 160 جنيهًا على مدار 3 أيام، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 25-4-2024 نحو 3075 جنيهًا للبيع، وفق المعلن من قبل شعبة الذهب ومحلات الصاغة.

سبب تراجع الذهب

وقال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إنّ أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر ترجع إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، حيث تراجع الذهب أكثر من 100 دولار خلال الساعات الماضية، كما أنّ أسعار الذهب محليًا تتأثر بالأسعار العالمية سواء بالزيادة أو الانخفاض.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 وفق آخر تحديث كما يلي.

أسعار الذهب اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة بمصر نحو 3075 جنيهًا للبيع، بتراجع نحو 160 جنيهًا مقارنة بأسعار قبل 3 أيام فقط.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة إلى نحو 3514 جنيهًا للبيع، و3537 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3221 جنيهًا للبيع، و3242 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2636 جنيها للبيع، و2653 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2049 جنيها للبيع، و2063 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1758 جنيهًا للبيع، 1769 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و760 جنيهًا