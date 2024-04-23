سعر جرام الذهب عيار 21 ينخفض 55 جنيهًا في بداية تعاملات اليوم

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاض 55 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، إذ سجل نحو 3120 جنيهًا اليوم الثلاثاء 23-4-2024 مقارنة بالأسعار أمس 3175 جنيهًا، وذلك وفق الأسعار المعلنة من منصة جولد بيليون العالمية والشعبة العامة للذهب.

أسباب تراجع الذهب

وأرجع الخبير الاقتصادي بلال شعيب، أسباب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة إلى الأسعار العالميًة التي انخفضت، إذ تراجع الذهب أكثر من 100 دولار خلال الساعات الماضية، لذا تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب وهي كالتالي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولاً في محلات الصاغة بمصر نحو 3120 جنيهًا للبيع، و3245 جنيهًا للشراء بتراجع نحو 55 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة نحو 3566 جنيهًا للبيع، و3594 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 3295 جنيهًا للبيع، و3269 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

أما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل اليوم نحو 2676 جنيه للبيع، و2686 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وحقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2097 جنيه للبيع، و2080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم عند مستوى 1797 جنيهًا للبيع، 1783 جنيهًا للشراء.