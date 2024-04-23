هل تعود حنان ترك للتمثيل في الجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات؟

كشفت المخرجة هالة خليل في ندوتها التي أقيمت مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة عن تحضيرها للجزء الثاني من فيلم أحلى الأوقات.

اختلاف الجزء الثاني من أحلى الأوقات

وقالت المخرجة هالة خليل: «بدأت أكتب الجزء التاني من الفيلم بس لسه متحولش لمشروع بيتم تنفيذه بس أنا بكتيه بطريقة مختلفة تماما عن طريقة الأجزاء الثانية من الأعمال».

مفاجآت بالجزء الثاني من أحلى الأوقات

وعند سؤالها هل سيعيد الجزء الثاني حكاية الثلاث صديقات وبالتالي تعود حنان ترك للتمثيل مع الثنائي هند صبري ومنه شلبي، قالت: «مش هينفع أقول أي حاجة خالص دلوقتي ولكن كل دا هنكتشفه جوه العمل لأنها المفاجآت دي علشان يبقي جزء تاني مختلف عن الأجزاء التانية من أي عمل فني وهيكون ما بين الفانتازيا والواقع».

يذكر أن فيلم أحلي الأوقات جرى تقديمه عام 2004 وقدمه الثلاث فنانين هند صبري وحنان ترك ومنة شلبي.