بعد غياب سنوات.. حنان ترك تعود إلى الشاشة بفكرة جديدة «من غير مكياج»

شاركت الفنانة حنان ترك جمهورها أحدث صور لها بعد قرار عودتها للفن، من خلال تقديم مسلسل ديني في شهر رمضان 2024.

أحدث ظهور لحنان ترك

ونشرت حنان ترك مجموعة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دون استخدام أي مكياج نهائي، لتقديم برنامج (صدق رسول الله).

اعتزال حنان ترك

واعتزلت الفنانة حنان ترك منذ 12 عاما، وتقضي معظم وقتها مع أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ثم محمد يحيى من زيجة أخرى إضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.

وتركت حنان ترك الفن من أجل ارتداء الحجاب، والتفرغ إلى العبادة، واقتصرت منشورتها على حسابها الشخصي بأجواء عائلية فقط.