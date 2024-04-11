حنان ترك تظهر مع ابنتها مريم في صورة جديدة.. شبه كبير بينهما

نشرت الفنانة حنان ترك صورة جديدة لها برفقة ابنتها مريم، عبر خاصية «الأستوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حنان ترك تظهر مع ابنتها مريم

ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين الفنانة حنان ترك وابنتها مريم، وتجلى ذلك من خلال تعليقات المتابعين على الصورة «ما شاء الله تبارك الرحمن قمراية حبيتي»، و«قمر مريومة كل سنة وأنت بخير»، و«شبه ماما كتير».

أبناء الفنانة حنان ترك

تعيش حنان ترك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتزالها الفن برفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ومحمد يحيى من زيجة أخرى بالإضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.