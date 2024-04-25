حزب المؤتمر ينظم صالونا سياسا عن الإدارة المحلية الإثنين المقبل

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، يوم الإثنين المقبل، الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان «الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة».

يأتي ذلك بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

صالون الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة

بدوره، قال مجدي مرشد، مقرر الصالون السياسي للمؤتمر نائب رئيس الحزب إنَّ الصالون السياسي يأتي ذلك في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظراءه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.

وكان حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية، وجه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.