مواقيت الصلاة في محافظة مطروح بعد تغيير الساعة.. بداية التوقيت الصيفي

أعلنت هيئة المساحة، من خلال قسم التقاويم والنتائج، مواقيت الصلاة في محافظة مطروح، بعد تحريك الساعة بدءا من غد الجمعة، إذ من المقرر تقديم الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، وفقا للتوقيت الصيفي الذي يطبق في آخر جمعة من شهر أبريل ويستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر كل عام، وبالتالي تختلف مواقيت جميع الصلوات.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في محافظة مطروح بعد تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، في إطار الخدمات التي تقدمها لجميع القراء والمتابعين.

- موعد صلاة الفجر في مطروح الساعة 4:57 صباحا.

- موعد صلاة الظهر في مطروح الساعة 1:09 ظهرا.

- موعد صلاة العصر في مطروح الساعة 4:47 مساء.

- موعد صلاة المغرب في مطروح الساعة 7:47 مساء.

- موعد صلاة العشاء في مطروح الساعة 9:11 مساء.

مساجد محافظة مطروح

جدير بالذكر أن محافظة مطروح يوجد بها ما يقرب من 600 مسجد تابع لمديرية الأوقاف بالمحافظة بخلاف المساجد الأهلية، التي تؤدى فيها صلوات الجماعة في جميع مراكز ومدن وقرى مطروح.