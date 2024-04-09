مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. وداعا رمضان
كتب:
نظيمة البحرواي
12:14 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
مواقيت الصلاة
مع حلول اليوم الثلاثين من شهر رمضان الكريم، يتطلع الصائمون إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر، مع الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، والتي حددها قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب، بالهيئة المصرية العامة للمساحة في تمام الساعة 5:56 صباحًا.
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، الموافق آخر أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجرية، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في تمام الساعة 4:3 دقائق صباحًا، فيما يحين الشروق في تمام الساعة 5:33 دقيقة صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تمام الساعة 11:55 صباحًا.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، فيحين في تمام الساعة 3:30 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في تمام الساعة 6:18 دقيقة مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في تمام الساعة 7 و 39 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 35 دقيقة.