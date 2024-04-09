مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024.. أهلا أهلا بالعيد

أعلنت دار الإفتاء في بيان لها، موعد عيد الفطر 2024، إذ تعذر رؤية هلال شوال وجرى إعلان غدًا المتمم لشهر رمضان، فيما يحرص الجميع على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق آخر أيام شهر الصيام، والموافق يوم وقفة العيد، حيث يحل موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 يوم وقفة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن عدد ساعات الصيام، ومواقيت السحور والإمساك.

وتختلف مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم، الموافق وقفة عيد الفطر، عن الأمس، إذ تضم أطول أيام الصيام، إذ إنّ عدد ساعات الصيام اليوم غير مسبوق، فيما تتأخر مواعيد صلاة المغرب والعشاء، وتأتي مواعيد أذان الفجر والشروق والإمساك والسحور مبكرًا، بينما تكون مواعيد أذان الظهر والعصر كما هي دون تقديم أو تأخير.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 الموافق آخر أيام شهر الصيام، ويوم وقفة عرفات وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 كما يلي:

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024: يأتي في تمام الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024: يأتي في تمام الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024: يأتي في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024: يأتي في تمام الساعة 6:20 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024: يأتي في تمام الساعة 7:39 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الثلاثاء 9-4-2024 نحو 14 ساعة و32 دقيقة، وهي أطول ساعات الصيام منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى الآن، فيما يبدأ وقت السحور 1:48 بعد منتصف الليل ويستمر حتى 3:48 صباحًا حيث يبدأ وقت الإمساك، بينما يكون موعد الشروق في الفيوم اليوم بتمام الساعة 5:37 صباحًا.