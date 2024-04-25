تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا اليوم.. «الأوقية انخفضت 100 دولار في أسبوعين»

تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس في البورصات العالمية، نتيجة اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد صعود مستمر شهده المعدن الأصفر، مع ضغط من مؤسسات استثمارية سعت لجمع سيولة، بينما تحول التركيز على بيانات للاقتصاد الأمريكي لاستشفاف دلائل على المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

للجلسة الرابعة على التوالي..تراجع أسعار الذهب

وذكرت وكالة «رويترز» أن سعر الذهب عالميا انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2313.44 دولار للأوقية في رابع جلسة على التوالي من الهبوط، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير المحلل في مؤسسة ماركس إنّ موجة جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب وهدوء توتر في الشرق الأوسط أديا إلى تراجع عام في الأسعار.

وهبط المعدن الأصفر بما يزيد عن 100 دولار منذ ارتفاعه إلى مستوى قياسي سجل فيه 2431.29 دولار في 12 أبريل الحالي وهبط بنسبة 3% حتى الآن هذا الأسبوع.

تحديد أسعار الفائدة في 30 إبريل

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد أسعار الفائدة لمجلس البنك المركزي الأمريكي يومي 30 أبريل والأول من مايو، وقبل ذلك من المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس غدا.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.09 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم واحدا بالمئة إلى 991 دولارا.