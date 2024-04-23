توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا إلى مستوى 2400 دولار

انخفض سعر الذهب إلى أقل من 2300 دولار للأوقية اليوم الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى الأسواق بعد انحسار المخاوف من نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وكان المستثمرون يأملون في ألا يؤدي الصراع الإيراني الإسرائيلي إلى مزيد من التصعيد مما دفع إلى التحول من أصول الملاذ الآمن إلى الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، احتفظ الدولار الأمريكي بأعلى مستوياته خلال ستة أشهر تقريبًا، مما ساهم في انخفاض الذهب وسط انخفاض الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية.

سعر الذهب عالميا

وصرح العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يمكن الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة ممتدة بسبب التضخم الثابت والاقتصاد المرن.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف الطلب على المعادن التي لا تدر عائدا. ويتوقع التجار الآن صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من المعلومات حول مسار السياسة النقدية.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب بمقدار 238.69 دولار أمريكيًا للأوقية، أو 11.57% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2373.30 دولار أمريكي/ للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 2443.81 دولار خلال 12 شهرًا.