رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فاطمة محمد علي في ضيافة مني الشاذلي الليلة: «هتشوفوا حلقة مختلفة»

كتب:

ضحى محمد
12:36 م | الخميس 25 أبريل 2024
منى الشاذلي

منى الشاذلي

تظهر الفنانة فاطمة محمد علي وبناتها «أعضاء فرقة ثلاثي البهجة»، الليلة في حلقة غنائية في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON .

فاطمة محمد علي في ضيافة برنامج معكم مني الشاذلي

وقالت فاطمة محمد علي لـ «الوطن»، «سعيدة بالحلقة مع منى الشاذلي، وأوعد الجمهور أن يشاهد حلقة مختلفة ومميزة بها ضحك وخفة دم».

فرقة «ثلاثي البهجة»

وتسابق فرقة ثلاثي البهجة داخل الاستوديو في الغناء والحكي، وفي كواليس الفيديوهات ظهرن بأواني وأطباق المطبخ، مثلما يفعلن في فيديوهاتهن اللائي يصنعنها داخل منزلهن.

وخلال الحلقة، تؤدي فاطمة وابنتيها «حبيبة وفرح» عددًا من الأغاني التي أشعلت جمهور البرنامج، وصنعت حالة من البهجة داخل الاستديو.

اقرأ المزيد:

أسرار مصطفى حسني في برنامج معكم منى الشاذلي.. كيف تتعامل زوجته مع المعجبات؟

نجوم وصناع «لحظة غضب» ضيوف منى الشاذلي أول أيام العيد

عصام عمر لـ منى الشاذلي: خناقتي في الجامعة كلفتني 3 غرز بالمستشفى

فاطمة محمد علي وبناتها ضيوف «معكم منى الشاذلي».. الخميس
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.