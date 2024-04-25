فاطمة محمد علي في ضيافة مني الشاذلي الليلة: «هتشوفوا حلقة مختلفة»

تظهر الفنانة فاطمة محمد علي وبناتها «أعضاء فرقة ثلاثي البهجة»، الليلة في حلقة غنائية في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة ON .

فاطمة محمد علي في ضيافة برنامج معكم مني الشاذلي

وقالت فاطمة محمد علي لـ «الوطن»، «سعيدة بالحلقة مع منى الشاذلي، وأوعد الجمهور أن يشاهد حلقة مختلفة ومميزة بها ضحك وخفة دم».

فرقة «ثلاثي البهجة»

وتسابق فرقة ثلاثي البهجة داخل الاستوديو في الغناء والحكي، وفي كواليس الفيديوهات ظهرن بأواني وأطباق المطبخ، مثلما يفعلن في فيديوهاتهن اللائي يصنعنها داخل منزلهن.

وخلال الحلقة، تؤدي فاطمة وابنتيها «حبيبة وفرح» عددًا من الأغاني التي أشعلت جمهور البرنامج، وصنعت حالة من البهجة داخل الاستديو.