موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وانتهاء تدريس المناهج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف المراحل التعليمية المختلفة سواء النقل أو الشهادة الإعدادية المُقرر أن تبدأ خلال شهر مايو.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وأعلنت الوزارة عن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 بعد تبكيرها ليكون يوم 4 من شهر مايو المُقبل، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 من الشهر نفسه والتي تستمر حتى يوم 6 يونيو.

الانتهاء من تدريس المناهج خلال شهر أبريل

ووفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم، لن يكون هناك أي حذف من المناهج الدراسية أو حتى تخفيف أجزاء من المنهج، فضلًا عن أن الانتهاء من تدريس المناهج لكافة الصفوف النقل والشهادة الاعدادية سيكون خلال شهر أبريل المُقبل، وسيُخصص شهر مايو للمراجعة وذلك وفقًا للخطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما وجهت الوزارة رسالة لأولياء الأمور والطلاب بأنه تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد أثناء وضع جداول الامتحانات سواء للشهادة الإعدادية أو صفوف النقل.