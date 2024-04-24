اتفاق بين التعليم والتضامن لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز المدارس المجتمعية بسيناء والإسماعيلية

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بروتوكول تعاون مشترك بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز مدارس التعليم المجتمعي بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من مجالات الاهتمام المشترك، حيث التوعية في مجال مكافحة التعاطي والإدمان داخل المدارس وبرامج التوعية بالإسعافات الأولية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى الشراكة في إطار برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث يتم دفع المصروفات الدراسية لأبناء أسر تكافل وكرامة وتنفيذ المشروطية التعليمية، فضلا عن التعاون في مجال ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة التعويضية وبطاقات الخدمات المتكاملة لأبناء طلبة المدارس من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه سيتم فتح آفاق جديدة للتعاون بشأن تدريب الاخصائيين الاجتماعيين وإدراج برنامج وعي بالمدارس.

توظيف قدرات أبناء أسر تكافل وكرامة

وأضافت القباج أن هذا البروتوكول يعد نموذجا للتعاون بين الأطراف الثلاثة والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها، خاصة في سن الطفولة، موضحة أن المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم، كما أنه سيقوم بالعمل من خلال توظيف قدرات المجتمع المدني لتحقيق أهدافه خاصة أنه يستهدف الأولى بالرعاية، ويركز على محافظات حدودية في حاجة لهذه الخدمة التنموية.

وحول برنامج «لا أميّة مع تكافل» أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى نجاح البرنامج في الوصول ومحو أمية 980 ألف مواطن، 70% منهم من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وقد نجح البرنامج في توظيف قدرات أبناء أسر تكافل وكرامة لخدمة أغراضه في محو الأمية من من خلال العمل كميسرات، فضلا عن استحداثه لمنهج جديد يشمل رسائل وعي وبرامج الوزارة المختلفة، وجارٍ الانتهاء لاتاحته بلغة الإشارة وبرايل للمكفوفين كخطوة هامة في عمر البرنامج.

وأعربت سعادتها بهذه الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة، متعهدة بتقديم كامل الدعم من أجل تحقيق أهدافه.