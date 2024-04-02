عماد الدين حسين: مصر نجحت في استئصال شوكة الإرهاب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن محاربة التطرف والإرهاب موضوع في منتهى الأهمية، وكان على قمة أولويات العمل الوطني حينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في 2014، وحتى قبل ذلك منذ نجاح المصريين في ثورة 30 يونيو 2013.

مصر من الدول التي نجت من التطرف

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان وقتها انفجارا لموجات من التطرف باسم الدين عانت منها مصر والمنطقة بأكملها، ومصر من الدول القلائل التي نجت من هذا الفيروس اللعين الذي ترك العديد من الدول في حالة فوضى وعنف وعدم الاستقرار حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن مصر دفعت ثمنا كبيرا حتى تعود أكثر استقرارا وتحمل فئات كثيرة من المجتمع لكن في النهاية مصر نجحت نجاحا حقيقيا في استئصال شوكة الإرهاب، وما كان ممكنا أن نبدأ في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية لولا أن نجحنا في هذا الملف.

الإرهاب باسم الدين فيروس لصيق بالأديان

وأشار إلى أن الإرهاب باسم الدين فيروس لصيق بكل الأديان، والتي حاربته وعانت منه ومن ويلاته، وهذا الأمر بدأ في التاريخ الإسلامي مع بعض الخلفاء الراشدين، مثل الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب، والفرق المختلفة التي خرجت عن صحيح الدين وسماحته.