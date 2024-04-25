الكنائس المصرية تحتفل بأحد الشعانين الأحد.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر للأقباط

تحتفل الكنائس المصرية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، والأسقفية بأحد الشعانين 2024 يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، أحد الأعياد السيدية الكبرى، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

إجازة أحد السعف للمسيحيين

أحد الشعانين إجازة رسمية للمسيحيين في الدولة المصرية مدفوعة الأجر، وفقاً لقوانين العمل المنظمة وقرارات مجلس الوزراء، إذ يسمح لهم بالتغيب عن العمل في هذا اليوم باعتباره عيدًا لهم، وكذلك في يوم خميس العهد والأعياد المسيحية.

وتصلي الكنيسة في هذا اليوم بالطقس الفريحي من بداية القداس وحتى ظهر اليوم، احتفالاً بأحد الشعانين، وفي نهاية القداس يصلي الكاهن على الأقباط صلاة الجناز والتي تقال على المتوفي، إذ تمتنع الكنيسة خلال أيام أسبوع الآلام الذي يبدأ عقب قداس أحد السعف عن الصلاة على الأموات في تلك الأيام، وتكتفي بحضوره أحد ساعات البصخة في الكنيسة.