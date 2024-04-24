خريطة قداسات عيد القيامة 2024 في الكنائس المصرية

تحتفل الكنائس المصرية الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليك، والأسقفية، بعيد القيامة، يوم الأحد 5 مايو المقبل، على أن يترأس رؤساء الكنائس قداسات عيد القيامة المجيد، مساء يوم السبت 4 مايو المقبل.

موعد قداس عيد القيامة بالكنيسة الأرثوذكسية

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وحضور عدد من الشخصيات العامة والسؤولين.

ومن المقرر، أنَّ تبث صلوات القداس من خلال القنوات المصرية والقنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر باحتفال عيد القيامة المجيد صباح يوم السبت 4 مايو، إذ يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال يوم السبت بالكنيسةِ الإنجيليةِ بمصر الجديدة، في الساعة 12:30 ظهرًا، بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، وعدد من الفنانين بمشاركة راعي الكنيسة الدكتور يوسف سمير وقيادات الطائفة الإنجيلية، ويتضمن الاحتفال ترديد الكورال ترانيم الاحتفال بعيد القيامة.

قداس عيد القيامة 2024 بالكنيسة الكاثوليكية

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 مساء يوم السبت 4 مايو بكنيسة السيدة العذراء في مدينة نصر، بحضور ممثل عن رئيس الجمهورية، عدد من الشخصيات العامة.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بعيد القيامة المجيد مساء السبت 4 مايو، إذ يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية، قداس عيد القيامة 2024، مساء السبت 4 مايو بكادرائية جميع القديسين بالزمالك.