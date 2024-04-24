خريطة قداسات أسبوع الآلام 2024.. تقام في تلك الأيام فقط

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء أسبوع الآلام 2024، والذي من أقدس أيام السنة وأكثرها نساكاً، حيث يعتبر الخطوات الأخيرة للمسيح على الأرض بداية من دخوله أورشليم وصولاً للجلجثة يوم الصلب، بحسب الاعتقاد المسيحي.

قداسات أسبوع الآلام 2024

وتكتسي الكنيسة خلال هذا الأسبوع بالسواد لتشارك بذلك مع المسيح في آلامه، حيث تمنع الاحتفالات وطقوس الأفراح ورفع البخور والصلاة في المذبح وعدم صلاة القداسات، وتصلي فقط البصخات بدلا من صلوات الأجبية، حيث تُصلى خمس ساعات صباحية وخمس ساعات مسائية، بحسب طقوس الكنيسة خلال هذه الأيام.

وتمتنع الكنيسة عن إقامة القداسات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وبحسب الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، لا أحد يدخل إلى المذبح خلال هذه الأيام بسبب سر تذكار الطرد من الفردوس، ولأن السيد المسيح لم يكن قد أسس سرالشركة الذي تأسس يوم خميس العهد.

مواعيد قداسات أسبوع الآلام

وتقيم الكنيسة خلال أيام أسبوع الآلام 2024 ثلاثة قداسات رئيسية وهي:

- قداس أحد الشعانين يوم 28 أبريل، والذي يعد آخر قداس قبل بدء أسبوع الآلام ظهر اليوم، ويترأس البابا تواضروس قداس أحد الشعانين وسط حضور الأقباط ومشاركة عدد من المطارنة والأساقفة، وتحيي الكنيسة هذا اليوم تذكار دخول السيد المسيح القدس واستقبال أهلها له بسعف النخيل وأغصان الزيتون.

- قداس يوم خميس العهد يوم 2 مايو 2024، والذي يعد أول قداس في أسبوع الآلام، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني القداس في دير مارمينا في كينج مريوط بالإسكندرية، حيث تحيي الكنيسة تذكار تأسيس السيد المسيح سر التناول المعروف كنسيا بسر الإفخارستية، كما يقوم البابا بغسل أقدام الكهنة والرهبان في الدير في هذا اليوم كما فعل المسيح مع التلاميذ.

- صلوات الجمعة العظيمة يوم 3 مايو 2024، حيث يترأس البابا تواضروس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أطول قداس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر لمدة 12 ساعة، من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء، ويتميز هذا اليوم بعدة طقوس بحسب الكنيسة، إذ ترمز كل صلاة إلى حدث في هذا اليوم.