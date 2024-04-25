«التعليم العالي» تفتح باب التقدم لبرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقدم للدفعة الخامسة من برنامج المنح الجامعية، والدفعة الثانية من برنامج رواد وعلماء مصر، المُقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي، يقدّم البرنامجان منحًا دراسية لأكثر من 370 طالبًا في العام الدراسي 2024-2025 من طلاب الثانوي العام الحكومي، والتجريبي، ومدارس STEM؛ للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من 13 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة الزقازيق، جامعة حلوان، وجامعة بدر بالقاهرة، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية»، إضافة إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتوزع المنح الدراسية إلى 145 منحة من خلال برنامج المنح الجامعية و277 من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا والأكثر احتياجًا بالالتحاق بفرص تعليمية جامعية باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المُعتمدة.

وتبلغ مدة الدراسية الجامعية للمنحة 4 أو 5 سنوات قد يسبقها سنة تمهيدية، حال التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية في القاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مجموعة مُتنوعة من التخصصات الدراسية المُتميزة، علمًا بأنّ آخر موعد للتقديم هو 31 مايو 2024 ، وأنّ اختيار الطلاب وإعطائهم المنحة يتوقف على تمويل اتفاق التعاون المبرم.

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجميع الطلاب المصريين المُتميزين المشاركة في هذين البرنامجين المُميزين، الاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يقدمانها لدعم مسيرتهم التعليمية، موضحة رابط التسجيل.