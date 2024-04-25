اللواء علي حفظي: سيناء مثلت ميدان القتال لمصر منذ عهد المصريين القدماء

توجه اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، بتحية تقدير وإجلال واحترام لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا من أجل الحفاظ على سيناء، مشددًا على أن سيناء تمثل الدرع الذي يحمي مصر على مر التاريخ.

أبناء سيناء لهم دور عظيم في الحفاظ على أمنها

وأضاف حفظي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «نتذكر الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات رجل الحرب والسلام، وفي مناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء نتذكر أبناء مصر الذين يعيشون على أرض سيناء وكان لهم دور عظيم على مر تاريخ سيناء في الحفاظ على أمنها واستقرارها».

سيناء أحد معالم الشخصية المصرية

وتابع: «سيناء أحد معالم الشخصية المصرية وأطلق عليها المفكر الراحل جمال حمدان لقب قدس الأقداس»، لافتًا إلى أن سيناء مثلت ميدان القتال لمصر منذ عهد المصريين القدماء، ومنها دافع المصريون عن أمن واستقرار مصر ضد الغزاة والطامعين مثل الهكسوس الحيثيين والتتار والمغول والفرنسيين والإنجليز والصهاينة والإرهاب.