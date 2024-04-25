مدير محطة تحلية مياه الكيلو 17 بالعريش: تجهيز المرحلة الأولى بقوة 100 ألف متر مكعب

قال المهندس فهيم تادرس، مدير محطة تحلية مياه الكيلو 17 غرب العريش، إنّ المحطة أُنشئت في يناير 2020، وبدأ ضخ المياه فيها منذ أكتوبر 2022، والمرحلة الأولى جاهزة بقوة 100 ألف متر مكعب يوميا، ومجهزة للتوسع حتى 300 ألف متر مكعب.

أكبر محطة في الشرق الأوسط

وأضاف تادرس خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المأخذ البحري والمواسير مجهزة للتوسع بواقع بين 200 و300 ألف متر مكعب، لتصبح أكبر محطة في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنّه قبل إنشاء المحطة كانت المياه صعبة في المنطقة، حيث كان هناك آبار ومحطات تحلية مياه صغيرة بواقع 5 آلاف متر مكعب فقط، وبالتالي لم تكن تكفي أهالي العريش، وكانت تعمل بنظام المناوبة، بحيث تصل المياه مرتين في اليوم وأحيانا لا تصل.

المحطة الجديدة تعمل بكامل طاقتها

وأوضح أنّ المحطة الجديدة تعمل بكامل طاقتها وحلت هذه المشكلة ليس فقط في العريش ولكن أيضا في الشيخ زويد ورفح، حيث تغذي المنطقة كل هذه المناطق.