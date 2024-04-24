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دراما المتحدة

تجميل ساحل العريش وترميم ألسنة الكورنيش وإنارة الطريق استعدادا للصيف

كتب:

حسين إبراهيم
11:02 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
نظافة ساحل العريش

نظافة ساحل العريش

بدأ مجلس مدينة العريش مرحلة تنظيف الساحل، وإزالة الرمال وأكوام القش والردش والقمامة من بين الشاليهات بالطريق الساحلي استعدادا لاستقبال المصطافين خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش لـ«الوطن» إن مرحلة الاستعدادات لموسم الصيف بساحل العريش بدأت، وأن قسم الأزمات والنظافة والتجميل برئاسة السكرتير العام أكملوا مرحلة النظافة والتجميل على طوال الطريق الساحلي.

ساحل العريش بطول 15 كيلومترا

وأضاف العفش أن ساحل العريش يمتد من الريسة شرق المدينة حتى المساعيد، بطول قرابة 15 كيلومترا، موضحا أن هناك تعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالعمل على نظافة الساحل، وترميم ألسنة الكورنيش، والعمل على إزالة الرمال المتراكمة وإصلاح أعمدة الإضاءة والكشافات بطول الطريق الساحلي ومنطقة الكورنيش.

تركيب 50 كشاف إنارة

وأشار رئيس مجلس مدينة العريش إلى تركيب نحو 50 كشاف إنارة على الطريق الداخلي لساحل البحر، ومنطقة مكسيم والأيوبي وسنين، من شهر رمضان حتى اليوم، وجار الانتهاء من عمليات التركيب التي ستطال جميع ألسنة الكورنيش والشاطئ.

 

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