محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع الحديقة المركزية في العريش

وضع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الأبنية التعليمية، حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية في العريش على مساحة 58 ألف متر مربع بجوار الصالة المغطاة بالمدينة، لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، وتم وضع حجر الأساس بمناسبة العيد القومي للمحافظة وأعياد تحرير سيناء.

إنشاء الحديقة على 3 مراحل

وأكد المحافظ أن مشروع إنشاء الحديقة المركزية تم على 3 مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 15 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم يتكون من 8 مطاعم ومنطقة ألعاب أطفال ومنطقة ملاعب مجهزة ومناطق خضراء ومشايات، وذلك بتكلفة 18 مليون جنيه.

المرحلة الثانية بمساحة 20 ألف متر

أضاف المحافظ أن المرحلة الثانية ستكون على مساحة 20 ألف متر مربع وتشمل مبنى خدمات متكامل يحتوي على صالات ألعاب بدنية وصالات متعددة الأغراض وقاعة أفراح وكافتيريا وحمام سباحة ومسار لحركة الدراجات، بينما المرحلة الثالثة ستكون بمساحة 23 ألف متر مربع وتشمل مجمع مطاعم ومناطق خضراء ومشايات ومسار لحركة الدراجات ومناطق ألعاب أطفال مجهزة.