قيادي بـ«المؤتمر»: كلمة الرئيس تجسد قصة كفاح المصريين من أجل تحرير سيناء

قال النائب القبطان وليد جودة، مساعد أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تأكيد على تحقيق الشعب المصري إنجازا تاريخيا يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

ذكرى تحرير سيناء

وأوضح مساعد أمين حزب المؤتمر بالقاهرة، في بيان له، أن تحرير سيناء بالحرب والدبلوماسية سيظل شاهدًا على عزم وإرادة الشعب المصري في الدفاع عن حقوقه واستعادة أراضيه المغتصبة، وهو إنجاز تاريخي يبرز صمود مصر وقوتها الوطنية.

وأكد أنّ الذكرى الـ42 لتحرير سيناء تجسد رمزًا للعزم والإرادة الوطنية، وتدعونا إلى الاستمرار في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

الاستقرار في سيناء

وأشار إلى أهمية الحفاظ على تراب مصر وعدم التفريط في أي جزء من أراضيها، وتجديد الالتزام بدعم جهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء وجميع أنحاء البلاد.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تجسد قصة الكفاح والبطولة التي خاضها الشعب المصري من أجل تحرير سيناء، وتعكس قوة وصلابة مصر وشعبها وقواتها المسلحة في مواجهة التحديات وصد الغزاة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحرص على تنمية وتطوير محافظة سيناء، وعلى رأسها مشروعات التنمية الشاملة والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لأهالي المنطقة، وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في الوطن، موجها التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.