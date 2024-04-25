يحدث مرة بالعمر.. السماء تستعد لانفجار ضخم في هذا الموعد

يبدو أن سماء 2024 ستكون مليئة بالعديد من الظواهر الفلكية، فبعد أسابيع قليلة من مشاهد الكسوف الشمسي الكلي الساحرة، التي أبهرت الملايين حول العالم، ستكون السماء على موعد مع واقعة خيالية، لن تسنح لك الفرصة لمشاهدتها سوى مرة واحدة في العمر، وفقًا لعلماء الفلك.. فماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟.

حدث فلكي نادر يقترب من الأرض خلال الفترة المقبلة

«سنكون قادرين قريبًا على مشاهدة لحظات انفجار نجمي كبير في السماء، وهو أمر يحدث مرة واحدة في العمر».. هكذا عنونت صحيفة «breakinglatest» تقريرها عن الحدث المنتظر، الذي عادة ما يحدث بشكل خافت وغير ظاهر بالعين المجردة، لكن تلك المرة سيكون متاحًا للملايين من عشاق هذه الظواهر الفلكية من أجل رؤيته بسهولة، على أن يعرض ذلك في بث عبر وكالة «ناسا» إلى جانب بعض القنوات والمواقع المهتمة بعلم الفلك.

ماذا يحدث في السماء ما بين إبريل إلى سبتمبر؟

من المقرر أن يشهد نظام نجمي ثنائي يقع على بعد 3000 سنة ضوئية في كوكبة «كورونا بورياليس» انفجارا هائلا، ما يخلق وميضا مشرقا يمكن رؤيته بالعين المجردة بسهولة، وهو الأمر الذي جعل الحدث فريدًا من نوعه، فعادة ما يكون هذا النظام النجمي خافتًا جدًا بحيث لا يمكن رؤيته حتى مع استخدام الأدوات المخصصة لذلك.

في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024، من المتوقع أن يموت هذا النظام النجمي بشكل حاد، ليصبح واضحًا للعين المجردة لبضعة أيام، ويمكن رؤيته بسهولة باستخدام المنظار لمدة قد تصل إلى أسبوع.

«راقب سماء الليل بين أبريل وسبتمبر لمشاهدة المظهر المذهل لهذا النجم الجديد في كوكبة كورونا بورياليس».. تحت هذا العنوان أفردت الصحيفة تفاصيلًا جديدة حول السبب الرئيسي لهذا الحدث المنتظر، بالإشارة إلى أنه يحدث عندما يصل الهيدروجين المتراكم على سطح القزم الأبيض إلى درجات حرارة قصوى، ليحدث تفاعل نووي حراري عنيف، ما يتسبب في زيادة مفاجئة في السطوع المرئي من الأرض.