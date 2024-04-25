«بيطري الشرقية» يُحصن 434 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تحصين 434 ألفا و126 رأس ماشية، في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

حملةالقومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه في إطار الحملة القومية الأولى التي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي، حصنت المديرية عن طريق 180 لجنة، 434 ألفا و126 رأس ماشية، ما بين تحصين 219 ألفا و688 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و214 ألفا و438 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 7824 رأس ماشية.

توعية إرشادية بأعراض المرضين وأهمية التحصين

أشار متولي، إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لافتا إلى عقد 2819 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.