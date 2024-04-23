مراسل «القاهرة الإخبارية»: 7 شاحنات غاز دخلت قطاع غزة عبر منفذ رفح البري

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن ما يرصده خلال هذه الأيام هو قلة وتيرة أعداد الشاحنات التي تعبر إلى الجانب الفلسطيني، تحديدا من معبر رفح البري، بجانب معبر كرم أبو سالم، الذي يغلق بسبب الأعياد الخاصة بالجانب الإسرائيلي، دون الالتفات منهم إلى احتياج الفلسطينيين لهذه المساعدات.

إدخال 30 شاحنة مساعدات إنسانية

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أنه بالضغوط الدبلوماسية المصرية في ظل المجاعة التي بدأت بشكل كبير في الجانب الفلسطيني، نجحت في إدخال 30 شاحنة مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح البري، بجانب 7 شاحنات وقود لتلبية احتياجاتهم الأولية خاصة لتشغيل المخابز وغير ذلك من المنشآت الصحية التي تبقت بعدما توقف أكثر من 155 منشأة صحية.

وزير خارجية أيرلندا يزور معبر رفح

وأشار إلى أنه من المنتظر بعد قليل، حسبما أشار وزير الخارجية المصري في لقائه الذي جمعه مع نظيره الأيرلندي في القاهرة، أن يزور وزير خارجية أيرلندا معبر رفح للوقوف على الجهود المصرية التي تقدم لحظية في إدخال المساعدات الإنسانية، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإيصال هذه المساعدات.