«صابرين الروح».. قصة رضيعة فلسطينية استشهدت أسرتها لحظة ولادتها

«صابرين الروح» طفلة فلسطينية ولدت من رحم أمها الشهيدة «صابرين السكني» بمعجزة ليكون أول عهدها بالدنيا يتيمة بلا أب ولا أم لتجسد تلك الحادثة أقصى ما وصله تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 200 يوم.

صابرين الروح.. معجزة الله في غزة

قدر «صابرين الروح» أن يكون يوم ميلادها هو يوم استشهاد عائلتها ففي نحو الساعة العاشرة مساء من يوم التاسع عشر من أبريل استهدفت غارة جوية منزل عائلة «جودة» مخيم أسدود بالشابورة بمدينة رفح ليستشهد كل من شكري جودة وزوجته صابرين السكني وأخيها وابنته ملاك وعدد كبير من العائلة معظمهم أطفال وفقا لعم الطفلة «صابرين الروح» رامي جودة.

قال رامي جودة لـ «الوطن» إن ما حدث لعائلة أخيه كان فاجعة له ولأسرته فكانت تربطه فوق صلة الدم صداقة قوية وشراكة في العمل بأخيه: «كان رفيق دربي وكل ما أملك»، حتى تزوجنا في نفس اليوم ولم يفارقني لحظة في حياتي».

وأضاف أن أخاه استشهد على الفور جراء الغارة الإسرائيلية على منزلة فيما ظلت ابنته ملاك وزوجته أحياء تحت الأنقاض لمدة ساعة حتى استشهدوا في مستشفى الكويتي ووصف ذلك «كما لو أن صابرين أرادت فقط أن تسلم الأمانة وترحل».

وفي تلك القصة الإعجازية قال رامي إنه فجأة تنبه أحد الحاضرين في المستشفى وأبلغ الكادر الطبي أن الشهيدة أم «صابرين الروح» حاملا ليسرع الدكتور محمد سلامة لإجراء عملية قيصرية وإنقاذ الطفلة.

أكد رامي جودة أن العناية الإلهية رعت ابنة أخيه لا سيما بعد أن تمكن الدكتور «محمد سلامة» من إنقاذ الطفلة، إضافة إلى ما كشفه الطبيب له عن وصول إبر ضرورية قبل ساعات من ولادة ابنه أخيه خاصة بأطفال الولادة المبكرة لأن صابرين ولدت في الشهر السابع والرئة لديها لم تكتمل بعد وتلك الإبر حافظة على حياتها.

وأشار إلى أن الطبيب، محمد سلامة الذي أنقذها من رحم أمها طمأنها على حالتها الصحية على الرغم من أن وزنها 1.4 كيلوجرام لكن حالتها ستتحسن تدريجيا وأنها ستظل في المستشفى لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حتى يكون إرضاعها ممكنا.

وأضاف رامي أنه من ضمن المعجزات التي حدثت يوم ولادة صابرين الروح: «لم ينج من بيت العائلة المكون من أربعة طوابق والذي تمت تسويته بالأرض تماما سوى حقيبة بها ملابس أعدتها أم الطفلة صابرين الروح لاستقبال مولودها الجديد».

«صابرين الروح».. من رحم المعاناة يولد الأمل

قال رامي جودة إن المعجزة التي ولدت بها ابنة أخيه «صابرين الروح» أراد الله بها أن يخفف من حزن العائلة التي فقدت مئات الشهداء خلال الـ200 يوم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والفاجعة التي منيت بها باستشهاد أخيه وأسرته فوضح أنه من هول الصدمة فقد أبيه وجد الطفلة صابرين الروح صوته.

وأوضح عم الطفلة «صابرين الروح» أنه هو من أطلق هذا الاسم على ابنة أخيه نظرا لرغبة أمها وأختها الشهيدتين أن تسمي باسم روح وأما صابرين فقال : «خليت الاسم مركب وحطيت اسم صابرين على اسم مرت أخوى أخوي اللي كان بيعشقها فهي رفيقة درب وقدر الله أن يستشهدا معا لأن لا يفارقا بعض فكان يجمعهم قصة حب كبيرة وأردت أن أجعل اسم ابنته مقترنا باسم زوجته إرضاء له».

وشدد رامي، على أنه سيتكفل بالطفلة وأنه تجرى الآن منافسة داخل العائلة على من سيتولى رعايتها قائلا: «الكل صار متعلقا فيها فهي من تبقت من ريحة أخي الشهيد وزوجته».