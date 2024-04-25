موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي وتردد القنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء مهما بين فريقي الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا، ويأتي ذلك تزامنا مع تغيير التوقيت الصيفي المقرر منتصف الليلة ليكون الجمعة أول أيام العمل بالتوقيت الجديد.

وفي السطور التالية نعرض موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد تغيير التوقيت الصيفي وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي غدا الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة بالتوقيت الصيفي على أراضي استاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومازيمبى

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي من خلال قنوات بى أن سبورتس الناقل الحصرى للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط، وفيما يلي نعرض تردد القناة الناقلة عبر النايل سات.

تردد بي إن سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

وتعادل الأهلي سلبيا في مباراة الذهاب أمام مازيمبي، ليكون بحاجة إلى تحقيق الفوز في مباراة الغد لكي يتأهل لنهائي البطولة المفضلة، ويحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.