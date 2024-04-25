«القاهرة الإخبارية»: شاحنات المساعدات المتجهة لغزة لا تنقطع من أمام معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المعبر يشهد حركة دائمة على مدار الساعة لدخول المساعدات الإنسانية، إذ جرى دخول 4 سيارات وقود من الغاز، وسيارتين من السولار، وهذه هي المواد الأساسية التي يحتاجها سكان قطاع غزة، ولا تنقطع على مدار اليوم.

عبور 168 شاحنة كبيرة من منفذ كرم أبو سالم

وأضاف المطعني خلال رسالة على الهواء، أنه بالنسبة لشاحنات المساعدات الغذائية والمواد الأساسية للمعيشة في قطاع غزة، جرى عبور قرابة 168 شاحنة كبيرة تقل عدد كبير من المساعدات من منفذ كرم أبو سالم، الذي يبعد عن معبر رفح 3 كيلو متر.

استقبال المصابين عبر معبر فح

وأوضح أن الصورة في معبر رفح تستمر في استقبال عدد كبير من المصابين والمرافقين، إذ استقبلت مصر 20 مصابا من قطاع غزة، برفقة 42 من ذويهم، وذلك عبر سيارات الإسعاف المتواجدة في معبر رفح، ثم توزيعهم على المستشفيات كل حسب الإصابة الخاصة به.