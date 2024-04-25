القضاء على مقالب ومخلفات القمامة ورفع كفاءة مستوى الشوارع بكفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات نظافة وتجميل، بالتنسيق مع الوحدات القروية، وجرى خلالها رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بمنظومة النظافة لشوارع المركز والمدن.

رفع التراكمات والمخلفات

أشرف رؤساء المراكز والمدن، على حملات النظافة الموسعة، ورفع التراكمات والمخلفات بنطاق المدن والقرى بكفر الشيخ، للحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأجرى رجال قطاع النظافة والتجميل بمجالس المدن، والوحدات المحلية، أعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوى المدن والوحدات المحلية والقرى التابعة.

وأسفرت الحملات، عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بشوارع وأحياء المدن، ورفع القمامة من نقاط التجميع من نطاق الوحدات والمحلية القروية بمراكز كفر الشيخ، بمشاركة رؤساء القرى، بجانب استمرار رفع كفاءة المتنزهات بالمدن.

الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري

يأتى ذلك في إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول، إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وجار متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بصفة مستمرة بكل شوارع المراكز والمدن والقرى، مع التخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.