عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ ومواعيد العمل

كشفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ، موضحة أنها تشتمل على 8 مكاتب لتلقي التطعيمات الخاصة بموسم الحج والعمرة للعام 1445هـ - 2024م.

عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ، وهي:

1- مكتب صحة كفر الشيخ أول - المركز الطبي العام بجوار الرقابة الإدارية - كفر الشيخ.

2- مكتب صحة دسوق أول - أرض محرم خلف عمر أفندي - دسوق.

3- مكتب صحة مطوبس - شارع بورسعيد - مطوبس.

4- مكتب صحة الحامول - المركز الطبي العام بجوار السجل المدني - الحامول.

5- مكتب صحة فوّه - بجوار حديقة العائلات - فوّه.

6- مكتب صحة قلّين - المركز الطبي - قلين.

7- مكتب صحة بيلا - المركز الطبي - بيلا.

8- مكتب صحة سيدي سالم - المركز الطبي - سيدي سالم.

مواعيد عمل مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، تحديد عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ لتشمل مراكز كفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، والحامول، وفوّه، وقلّين، وبيلا، وسيدي سالم، حيث يتم من خلال هذه المكاتب تقديم خدمات تطعيم الحجاج والمعتمرين على مستوى المحافظة، لافتاً أنّ مواعيد عمل مكاتب التطعيم الدولية يومياً من من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً.