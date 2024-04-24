«أزهرية كفر الشيخ»: تعديل جداول امتحانات صفوف النقل بسبب إجازة عيد العمال

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة، تعديل جداول امتحانات صفوف النقل بسبب إجازة عيد العمال.

تعديل جداول امتحانات صفوف النقل بسبب إجازة عيد العمال

ووفقاً لبيان صادر عن الإدارة، فإنّه نظراً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بدلاً من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، سيتم تقديم المواد الامتحانية المقرر عقدها بالجداول يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، وصفوف النقل لجميع المراحل بمعاهد القراءات، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية للبعوث والثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وامتحانات كبار السن بمعاهد البعوث الإسلامية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024

وأنهت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، في وقت سابق، كافة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والتي انطلقت فعالياتها اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.