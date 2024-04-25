مطربة صينية تفارق الحياة على خشبة المسرح والسبب فستان.. ماذا حدث؟

في مشهد مأساوي، تحولت ليلة موسيقية مليئة بالبهجة والغناء إلى مأساة مروعة، بعد أنّ فارقت مغنية صينية شابة التي كانت تحيي هذا الحفل، الحياة على خشبة المسرح، إثر سقوطها بشكل مفاجئ ولم تفق مرة أخرى.

تفاصيل وفاة مطربة صينية على خشبة المسرح

صدمة كبيرة تركتها مطربة صينية شابة، لم تتجاوز الـ31 عامًا، بعد سقوطها بشكل مفاجئ في أثناء تقديمها حفل غنائي بإحدى دور المسنين، عقب التعثر في فستانها الذي ارتدته خلال الحدث، وسقطت على أرض المسرح ليصطدم رأسها بقوة على الأرض وتتوفى على الفور، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

فشل محاولات إنقاذ حياة المطربة

على الفور، تدخل بعض الأشخاص في محاولة لإنعاش قلب المطربة الشابة، من خلال الضغط بشكل متواصل ناحية قلبها محاولين إنقاذها، قبل أنّ تُنقل إلى مستشفى في مدينة تشونج تشينج الصينية، لكن القدر لم يمهلهم الفرصة لإنقاذها، على الرغم من الجهود الكبيرة لإسعافها التي لم تنجح.

بعض المقربين من المطربة الراحلة، أكدوا أنها عانت من أعراض عدم الاتزان قبل ظهورها على خشبة المسرح، لكنها أصرت على التواجد للاحتفال بامرأة مسنة تخطت الـ90 عامًا، وسط حشد كبير من محبيها، لكن الحفل لم يكتمل لوفاة المطربة قبل نهايته.

وأمرت الشرطة بتشريح الجثة من أجل معرفة سبب الوفاة، والوقوف على حقيقة كونها وفاة طبيعية أم هناك شبهة جنائية في وفاة المطربة الشابة التي لم تكن تعاني من أي أمراض.